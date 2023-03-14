Вырыли себе яму: как антироссийские санкции приблизили крах США

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Иван Обухов
Иван Обухов 57

NYP: антироссийские санкции ставят доллар под угрозу и подводят США к долговому кризису

Вырыли себе яму: как антироссийские санкции приблизили крах США

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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Американский доллар дешевеет: все больше стран переходят на взаиморасчеты в национальных валютах.

Введенные против России санкции подтолкнули многие страны к отказу от доллара, из-за чего США теряет возможность проецировать свое влияние на международной арене, пишет обозреватель издания New York Post Джей Ньюман.

«Отказ от доллара станет сильнейшим ударом по международному положению США. Время, когда можно бесконечно печатать деньги, придут к концу, и мы больше не сможем дешево покупать зарубежные товары», — заявил журналист.

Антироссийские санкции не нашли понимания у более чем сотни стран по всему миру: заменить доллар США и занять место мировой валюты может китайский юань, рассуждает автор.

Ньюман пишет, что торговые отношения между государствами, пользующимися своими национальными валюты, понижают спрос на доллар и — как следствие из этой ситуации — американская валюта обесценивается.

Ранее 5-tv.ru писал, что происходит с банковской системой США.

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