Денис Клявер учит маму пользоваться интернетом и не читать фейковые новости о нем

Певец Денис Клявер рассказал, как заставил маму Ирину Викторовну освоить современные гаджеты и научил пользоваться интернетом. По словам артиста, над пожилыми родителями известных людей могут жестоко подшутить, кроме того, их обманывают недобросовестные журналисты и мошенники. Поэтому он научил мать пользоваться интернетом и фильтровать информацию. Поначалу не хотела, но на помощь пришла мотивационная статья.

«Я ей прислал потрясающую статью доктора, который написал, что привычка — это самый прямой путь к старости. Если вы делаете только то, что вам нравится, старение будет очень быстрым. А если будете создавать новые нейронные цепи в голове, тем самым загружая мозг какой-то новой информацией, будете жить долго и прекрасно. Подействовало», — поделился Клявер на презентации обновления музыкального портала TopHit.

Провалы еще случаются, шутит исполнитель. Ирина Викторовна порой прижимает к уху смартфон, хотя звонит сыну по видеосвязи, теряется, когда нужно переключить режим и постоянно извиняется за многочисленные вопросы. Но наследник терпелив. Более того, он главным образом заинтересован в освоении мамой новых навыков. Потому что знает, женщина регулярно ищет в сети новости о достижениях сына. Но может найти ненужную и даже опасную информацию.

«Она какую-нибудь фигню может прогуглить, там люди же, фантазия у всех разная… Люди порой очень беспардонные. Я знаю ситуацию моего друга: позвонили маме в четыре часа утра, сказали, что он в аварии, что он при смерти… Ну просто твари. И после этого у нее был действительно приступ серьезный, это ужасно», — рассказал Клявер.

Свою маму артист предупредил, что не стоит верить всему написанному в новостях, а также отвечать на звонки с посторонних номеров. Теперь продвинутый пользователь Ирина Викторовна легко определяет мошенников и недоброжелателей, которым порой удается раздобыть номер звезды, и сразу с ними прощается.

Мама Дениса Клявера — вдова народного артиста РФ Ильи Олейникова. В семье знаменитостей есть интересная история. Выйдя замуж, Ирина Викторовна взяла красивую еврейскую фамилию супруга. Но тот ради карьеры от нее отказался, потому что не хотел в 80-е годы «вызывать ненужные размышления у редакторов» — так объяснила ситуацию женщина журналистам НТВ. А работать юморист стал… Под девичьей фамилией жены! В паспортах всех членов семьи при этом всегда значилась действующая — Клявер.

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