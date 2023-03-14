Китай возобновил выдачу виз иностранцам

Выдача виз была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Начиная с 15 марта Китай вновь начинает выдавать все типы виз для иностранцев. Об этом стало известно из сообщения, распространенного консульским департаментом внешнеполитического ведомства Китая. Выдача виз была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, Пекин восстанавливает безвизовый въезд в провинцию Гуандун для иностранцев, прибывающих из Гонконга и Макао, а также для пассажиров круизных лайнеров, останавливающихся в Шанхае.

Отдельно уточняется, что функция виз, выданных до 28 марта 2020 года, и у которых не истек срок действия, будет восстановлена.

Ранее 5-tv.ru писал, что посещение России иностранцами станет еще проще.