Китай возобновил выдачу виз иностранцам

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Иван Обухов
Иван Обухов 23

МИД КНР сообщил о возобновлении выдачи всех типов виз для иностранных граждан с 15 марта

Китай возобновил выдачу виз иностранцам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Выдача виз была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Начиная с 15 марта Китай вновь начинает выдавать все типы виз для иностранцев. Об этом стало известно из сообщения, распространенного консульским департаментом внешнеполитического ведомства Китая. Выдача виз была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. 

Кроме того, Пекин восстанавливает безвизовый въезд в провинцию Гуандун для иностранцев, прибывающих из Гонконга и Макао, а также для пассажиров круизных лайнеров, останавливающихся в Шанхае.

Отдельно уточняется, что функция виз, выданных до 28 марта 2020 года, и у которых не истек срок действия, будет восстановлена.

Ранее 5-tv.ru писал, что посещение России иностранцами станет еще проще.

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