Китай возобновил выдачу виз иностранцам
МИД КНР сообщил о возобновлении выдачи всех типов виз для иностранных граждан с 15 марта
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков
Выдача виз была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Начиная с 15 марта Китай вновь начинает выдавать все типы виз для иностранцев. Об этом стало известно из сообщения, распространенного консульским департаментом внешнеполитического ведомства Китая. Выдача виз была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, Пекин восстанавливает безвизовый въезд в провинцию Гуандун для иностранцев, прибывающих из Гонконга и Макао, а также для пассажиров круизных лайнеров, останавливающихся в Шанхае.
Отдельно уточняется, что функция виз, выданных до 28 марта 2020 года, и у которых не истек срок действия, будет восстановлена.
Ранее 5-tv.ru писал, что посещение России иностранцами станет еще проще.
- 14 мар
- Глава ВОЗ выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19
- 2 мар
- Ученые выявили самое опасное последствие коронавируса: каковы риски
- 2 мар
- Власти Британии намерены истребить всех кошек в стране: зачем это нужно?
- 27 февр
- Три года ждали: туристы из Китая впервые с начала пандемии посетили Россию
- 7 февр
- Вообще не отличить: как «прячется» новый ковид и чем опасна седьмая вспышка
- 30 янв
- Постковидный синдром: можно ли ослепнуть после перенесенного коронавируса?
- 30 янв
- Готовность США к началу пандемии COVID-19 вызвала подозрения в Минобороны РФ
- 27 дек
- Китай планирует открыть границы
- 20 дек
- Грипп обошел коронавирус по темпам заболеваемости
- 19 дек
- В Китае зафиксировали резкий рост числа зараженных коронавирусом
Читайте также
86%
-0.48 80.61
0.21
Нашли ошибку?