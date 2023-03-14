Россия распространила в ООН переписку о расследовании взрывов на «СП»

Россия была вынуждена пойти на это, так как ее не допускают к ходу расследования.

Официальная Москва распространила в Совбезе и Генассамблее ООН копию переписки с представителями ФРГ, Дании и Швеции по поводу хода расследования диверсии на «Северных потоках».

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, написав в своем Telegram-канале.

«Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности», — заявил Полянский.

Ранее о том, что Россия собирается обнародовать эту переписку, российский дипломат заявлял 10 марта. Полянский обратил внимание на то, что официальная Москва вынуждена сделать этот шаг, так как Россию не допускают к ходу расследования инцидента.

Взрывы на трех нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года вблизи датского острова Борнхольм. По этому факту российская Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее 5-tv.ru писал, где нашли яхту виновных в ЧП на Северных потоках подрывников.