В Белоруссии узнали о планах экстремистов и наемников по дестабилизации обстановки
По данным МВД республики, преступления участники вооруженных формирований замышляют за границей. Некоторые из них проводят обучение в лагерях на Западе.
Фото: YouTube / MVDBelarus
Участники вооруженных экстремистских и террористических формирований планируют привлечь наемников для дестабилизации обстановки в Белоруссии. Об этом сообщили в МВД республики.
«Находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций <…> вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Белоруссии. При этом могут быть использованы наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе», — говорится на сайте ведомства.
Там же уточняется, что у боевиков остались в Белоруссии знакомые и родственники. В ряде случаев они тайно помогают преступникам и вербуют людей для участия в боевых действиях на Украине.
«С начала прошлого года к уголовной ответственности привлечены 11 человек за попытку выезда из Белоруссии для вступления в военизированные формирования в качестве наемников», — добавили в МВД Белоруссии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.
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