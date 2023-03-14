В Белоруссии узнали о планах экстремистов и наемников по дестабилизации обстановки

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 126

По данным МВД республики, преступления участники вооруженных формирований замышляют за границей. Некоторые из них проводят обучение в лагерях на Западе.

В Белоруссии узнали о планах экстремистов и наемников по дестабилизации обстановки

Фото: YouTube / MVDBelarus

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Участники вооруженных экстремистских и террористических формирований планируют привлечь наемников для дестабилизации обстановки в Белоруссии. Об этом сообщили в МВД республики.

«Находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций <…> вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Белоруссии. При этом могут быть использованы наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе», — говорится на сайте ведомства.

Там же уточняется, что у боевиков остались в Белоруссии знакомые и родственники. В ряде случаев они тайно помогают преступникам и вербуют людей для участия в боевых действиях на Украине.

«С начала прошлого года к уголовной ответственности привлечены 11 человек за попытку выезда из Белоруссии для вступления в военизированные формирования в качестве наемников», — добавили в МВД Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.

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