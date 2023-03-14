Небензя: изгнание монахов из Киево-Печерской лавры — угроза начала конфликта

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Небензя призывает страны Запада повлиять на Киев в этой ситуации.

Небензя: изгнание монахов из Киево-Печерской лавры — угроза начала конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Andy Katz

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В России возмущены планами властей Украины выселить монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на созванном по инициативе России заседании Совета Безопасности по теме русофобии на Украине.

По его словам, сейчас все еще продолжается борьба киевского режима с канонической православной церковью на Украине. Она, по его мнению, никакого отношения к России не имеет вообще.

«Ситуация только ухудшилась, к рейдерским захватам православных храмов, приходов по всей Украине добавились планы отобрать у УПЦ главную святыню — Киево-Печерскую лавру», — говорит Небензя.

Он также добавил, что этот шаг грозит небывалым всплеском братоубийственного внутриукраинского противостояния.

До этого стало известно, что монахи Киево-Печерской лавры опасаются расправы со стороны киевских властей, которые требуют, чтобы они покинули территорию святыни из-за нарушений, якобы, выявленных специальной комиссией, а также идеологической. Сейчас в защиту Лавры от посягательств чиновников проходят многотысячные шествия верующих.

Киево-Печерская лавра основана в XI веке. Там покоятся его основатели — святые Антоний и Феодосий Печерские, преподобный Нестор Летописец и преподобный Илья Муромец. Всего — более 120 выдающихся людей прошлых эпох.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как монахи отказались покинуть Киево-Печерскую лавру после угроз расправой от Киева.

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