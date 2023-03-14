Монахи отказались покинуть Киево-Печерскую лавру после угроз расправой от Киева

Монахи Киево-Печерской лавры опасаются расправы со стороны киевских властей. Те настаивают, чтобы представители канонической Украинской православной церкви покинули территорию святыни. Причина — некие нарушения, якобы выявленные специальной комиссией. На самом же деле завладеть Лаврой давно стремятся раскольники — Православная церковь Украины. И Киев им в этом активно помогает. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков продолжит.

Украинские власти внезапно начали проверки деятельности Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Нагрянули без разрешительных документов, священников и монахов не предупредили. 29 марта — под предлогом якобы найденных нарушений — с монастырем будет расторгнут договор об использовании имущества Нижней Лавры — в частности, комплекса пещер, где покоятся мощи святых. Как ни кощунственно звучит, но для киевских властей Лавра — просто бизнес, большие финансовые потоки.

«Тот же самый монастырь Киево-Печерской лавры — это колоссальный источник дохода, никем не учтенных наличных денег, которые налогами не облагаются», — объяснил политолог Богдан Безпалько.

Вторая причина похода киевских чиновников на Лавру — идеологическая. Монастырь связан тысячелетними духовными узами с русским православием, с Россией. Во время обысков в Лавре украинские спецслужбы якобы нашли, как они заявили, «тонны» пророссийской литературы.

«Совершенно закономерный шаг со стороны украинских властей касательно своей последовательной, однозначной, четкой позиции по уничтожению всего русского и связанного с Россией», — прокомментировал проверки эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

«Апокалипсис начинается с Украины. Потому что здесь великая святыня. Киев называется вторым Иерусалимом», — дал свою оценку наместник Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

В защиту Лавры от посягательств киевских чиновников проходят многотысячные шествия верующих. Патриарх всея Руси Кирилл обратился к Папе Римскому и генсеку ООН с призывом не допустить изгнания монахов из Киево-Печерской лавры.

О том же Зеленскому и компании мог бы сказать Папа Римский Франциск. Он заявил о стремлении посетить Киев. Но администрация Зеленского отказала Святому Престолу в визите.

Захват Лавры полным ходом идет с декабря, когда раскольническая автокефальная Православная церковь Украины зарегистрировала всю Киево-Печерскую лавру на себя. А в январе в ее ведение перешла Верхняя Лавра, раскольники захватили главный храм — Успенский собор.

Теперь бой идет за Нижнюю Лавру, за ревизию имущества которой взялся министр культуры Александр Ткаченко — бывший медиа-менеджер олигарха Коломойского. Этот чиновник кощунственно называет мощи святых, которые покоятся в Нижней Лавре, «музейными экспонатами».

«Кроме недвижимого имущества, там есть еще музейные экспонаты — более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы на, так сказать, использование монахам», — заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Но верующие намерены до последнего отстаивать свою святыню.

«Мы не намерены выселяться и не будем. Сейчас есть законы, которые на стороне человека. Угрозы, что с нами расправятся — не 1917 год. Сегодня есть мировое сообщество, есть какая-то культура», — сказал в видеообращении наместник Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Видимо, очень мешает украинским властям Киево-Печерская лавра — основанный в XI веке монастырь, где покоятся его основатели — святые Антоний и Феодосий Печерские. А также преподобный Нестор Летописец — основоположник древнерусской литературы. Там же упокоился преподобный Илья Муромец и многие другие. Всего — более 120 выдающихся людей прошлых эпох.

Чтобы сохранить право миллионов православных верующих на доступ к святыням, юридический департамент Украинской православной церкви готовится опротестовать действия властей — подаст иск в Печерский районный суд Киева.