«У меня случился приступ»: как Ольга Орлова отметила день рождения Бородиной

Знаменитость призналась, что весь праздник в Красной Поляне был испорчен ее угнетенным состоянием.

Российская певица Ольга Орлова на прошлой неделе отправилась на празднование Дня рождения своей подруги Ксении Бородиной в Сочи. Но веселье закончилось довольно грустно — артистку чуть не госпитализировали со страшным приступом. Об этом пишет 7Дней.ru.

По словам певицы, в какой-то момент она очутилась в помещении, наполненном мимозами и совсем забыла, что такое количество пыльцы может вызвать у нее ужасную аллергическую реакцию.

«Открою вам секрет: у меня там случился приступ, разыгрался дикий поллиноз», — рассказала артистка.

Пришлось срочно спасаться сильнодействующим препаратом от аллергии, которое вызывает сонливость. Собственно, веселья в этот вечер и, правда, не было. Орлову постоянно клонило в сон.

Напомним, Ксения Бородина отметила свое 40-летие 8 марта в Красной Поляне. В Международный женский день ее друзья и близкие, собравшиеся со звездой, видимо, решили, что мимоза — самый лучший букет для весеннего праздника.

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