Сергей Сафронов сделал отчаянное заявление после победы над раком

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Сергей Сафронов признался, что алкоголь испортил ему жизнь

Сергей Сафронов сделал отчаянное заявление после победы над раком

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость признался, что не хочет потерять свою новую семью из-за ошибок в молодости.

Российский иллюзионист Сергей Сафронов признался, чего боится больше всего после тяжелых курсов химиотерапии. Об этом и о многом другом мужчина рассказал в новом фильме под названием «Исповедь. Сафронов».

По его словам, рак заставил его многое осознать в своей жизни. Во-первых, все началось еще с молодости: молодой Сафронов пристрастился к алкоголю, собирался с друзьями в подъезде и на вечеринках. Он сознался, что привлекало его только чувство эйфории, которое он испытывал от употребления горячительных напитков, да и отказаться так просто было очень сложно. Более того, он так и не смог сделать это ради своей жены и детей. В конце концов, с его стороны произошла измена.

Результат его ошибок — любовь его жизни вышла замуж за другого, уехала жить в Англию и забрала туда детей.

«Это больно и тяжело. Детей я вижу редко. Я папа только в паспорте: я их не воспитываю», — говорит артист.

Он искренне считает, что виной всему — алкоголь. Но теперь все в прошлом — Сафронов не притрагивается к спиртному из-за страха потерять новую семью. Ведь именно благодаря его новой жене и маленькой дочке он смог справиться с болезнью.

Но в его жизни было много страшных случаев. Например, на одном из своих выступлений он однажды чуть не потерял руку. Когда его подвесили под куполом в центре металлического капкана, он должен был освободиться за 90 секунд из смирительной рубашки. Но он не успел…

«И я слышу, как капкан начинает захлопываться — я быстро спрыгиваю, но металлическая пасть капкана ухватила меня за руку и оторвала часть плоти. Упал, сломал левую руку… Боль адская, кровь ручьем, но надо работать», — поделился иллюзионист.

Напомним, Сергей Сафронов вновь начал появляться на публике в январе этого года. За два года он смог победить лимфому Ходжкина, о чем объявил в своем микроблоге. У фокусника нашли в грудной клетке опухоль размером около 12 сантиметров, которая «обволакивает сердце». Диагноз был поставлен настолько своевременно, насколько это возможно, болезнь оказалась незапущенной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как победивший рак иллюзионист Сергей Сафронов сделал операцию по пересадке волос.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
75.19
-0.27 80.52
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на 14 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

0:11
Сергей Сафронов сделал отчаянное заявление после победы над раком
23:55
Госдеп вызвал посла РФ в США Антонова из-за инцидента над Черным морем
23:43
«У меня случился приступ»: как Ольга Орлова отметила день рождения Бородиной
23:31
Работа курьером и потеря ребенка: жизненный путь Нелли Уваровой
23:24
«Нагло, по-хамски»: политолог о планах США передать Австралии атомные подлодки
23:09
Глава Сирии Башар Асад прибыл в Москву

Сейчас читают

«Нагло, по-хамски»: политолог о планах США передать Австралии атомные подлодки
Ваня Дмитриенко: Киркоров — мудрый мужик
Превратился в тень: вес тяжелобольного Костомарова достиг критической отметки
Полковник запаса дал прогноз, сколько продлится горячая фаза конфликта между РФ и Украиной

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео