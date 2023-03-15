Сергей Сафронов сделал отчаянное заявление после победы над раком

Знаменитость признался, что не хочет потерять свою новую семью из-за ошибок в молодости.

Российский иллюзионист Сергей Сафронов признался, чего боится больше всего после тяжелых курсов химиотерапии. Об этом и о многом другом мужчина рассказал в новом фильме под названием «Исповедь. Сафронов».

По его словам, рак заставил его многое осознать в своей жизни. Во-первых, все началось еще с молодости: молодой Сафронов пристрастился к алкоголю, собирался с друзьями в подъезде и на вечеринках. Он сознался, что привлекало его только чувство эйфории, которое он испытывал от употребления горячительных напитков, да и отказаться так просто было очень сложно. Более того, он так и не смог сделать это ради своей жены и детей. В конце концов, с его стороны произошла измена.

Результат его ошибок — любовь его жизни вышла замуж за другого, уехала жить в Англию и забрала туда детей.

«Это больно и тяжело. Детей я вижу редко. Я папа только в паспорте: я их не воспитываю», — говорит артист.

Он искренне считает, что виной всему — алкоголь. Но теперь все в прошлом — Сафронов не притрагивается к спиртному из-за страха потерять новую семью. Ведь именно благодаря его новой жене и маленькой дочке он смог справиться с болезнью.

Но в его жизни было много страшных случаев. Например, на одном из своих выступлений он однажды чуть не потерял руку. Когда его подвесили под куполом в центре металлического капкана, он должен был освободиться за 90 секунд из смирительной рубашки. Но он не успел…

«И я слышу, как капкан начинает захлопываться — я быстро спрыгиваю, но металлическая пасть капкана ухватила меня за руку и оторвала часть плоти. Упал, сломал левую руку… Боль адская, кровь ручьем, но надо работать», — поделился иллюзионист.

Напомним, Сергей Сафронов вновь начал появляться на публике в январе этого года. За два года он смог победить лимфому Ходжкина, о чем объявил в своем микроблоге. У фокусника нашли в грудной клетке опухоль размером около 12 сантиметров, которая «обволакивает сердце». Диагноз был поставлен настолько своевременно, насколько это возможно, болезнь оказалась незапущенной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как победивший рак иллюзионист Сергей Сафронов сделал операцию по пересадке волос.