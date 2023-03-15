Таролог намекнула, когда Сергей Соседов встретит свою истинную любовь
Таролог Марианна Абравитова сказала когда музыкальный критик Сергей Соседов найдет свою любовь
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; ВКонтакте / Марианна Абравитова; 5-tv.ru
Знаменитость уже долгие годы ищет родственную душу, но человека, достойного его сердца, пока не нашлось. Надолго ли это?
Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов совсем скоро может найти самую настоящую любовь. Такое мнение выразила таролог Марианна Абравитова. По ее словам, артист уже давно находится в поисках настоящей любви, он романтичная натура и не может без страсти. Скоро его жизнь заиграет новыми красками.
«Несмотря на то, что он очень романтичен, он ищет любовь по жизни очень давно и мечтает о ней, надежда у него не угасает. Сейчас он стал более яркой звездой, уверенно идет вперед и вверх, поклонников и поклонниц у него становится с каждым днем все больше, поэтому еще более разборчивым придется быть, потому что не каждый с искренними намерениями подходит к нему», — заявила Абравитова в беседе с 5-tv.ru.
В том числе таролог высказалась по поводу недавнего фото знаменитости с молодой девушкой Верой. Соседов позировал на нем в обнимку с красавицей и оба выглядели счастливыми. Поклонники сразу предположили, что она стала дамой сердца музыкального критика.
Эксперт объяснила, что шатенка со снимка является хорошей знакомой Сергея, но не более того. Они хорошо общаются, здороваются друг с другом и поздравляют с праздниками, однако романтической связи между ними не наблюдается.
При этом профессия Соседова связана с людьми, поэтому не исключено, что в социальных сетях мужчина публикует снимки с разными женщинами. Таролог призвала поклонников не приписывать каждой из них роман со знаменитостью. Сейчас, по мнению эксперта, сердце телеведущего свободно, но это ненадолго.
«Любимый человек в жизнь Соседова придет и придет в ближайшие полтора года. Это будет действительно искренне, по-настоящему. Поэтому отчаиваться точно не стоит», — сказала Абравитова.
Стоит отметить, что телеведущий пока не высказывался по поводу дамы сердца, однако женскую красоту уже оценивал. Например, 5-tv.ru еще в прошлом году публиковал мнение Сергея Соседова про самую красивую знаменитость в России.
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