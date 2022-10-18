Никто больше: названо имя самой красивой российской знаменитости

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 717

Критик Соседов назвал Полину Гагарину самой красивой среди русских звезд

Никто больше: названо имя самой красивой российской знаменитости

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Человеческая красота является спорным и субъективным понятием, но даже в этом случае возможно выбрать лучшего из лучших.

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал имя первой красавицы среди отечественных звезд. По его словам, понятие о красоте очень субъективно, поэтому невозможно выбрать самую симпатичную представительницу женского пола.

Ранее руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне, доктор Джулиан Де Сильва назвал самой красивой женщиной на планете британскую актрису Джоди Комер. Ее лицо идеально, по правилам золотого сечения Леонардо да Винчи, на 94,52%. Издание «Вечерняя Москва» решило выяснить, кто из российских знаменитостей обладает самой прекрасной наружностью.

Сергей Соседов не считает концептуальную красоту единой формулой для каждого лица. Он заявил, что человеческая внешность является спорным и субъективным понятием.

«Вы понимаете, что наши лица и тела создает природа? И она все это делает как раз по принципу золотого сечения гениального Леонардо. Именно по той причине, что многие вмешиваются в дела природы, уменьшая носы и изменяя формы лиц, мы и получаем дисгармонию во внешности», — приводит его слова издание.

Однако среди российского шоу-бизнеса телеведущий все-таки смог выделить одну персону, которая наиболее подходит под все стандарты. По его мнению, это певица Полина Гагарина. В ней сочетаются все факторы концептуальной красоты.

«Не скажу, что Полина является идеалом, но в ней имеются признаки концептуальной красоты. Она вполне привлекательна. Других, наверное, даже не назову, потому что больше никто и не подходит», — объяснил Соседов.

В том числе критик не сошелся во мнении с врачом Джулианом Де Сильва, признавшим Джоди Комер самой красивой женщиной в мире. Он уверен, что актриса не соответствует меркам классических стандартов красоты.

«Мне напоминает это историю с Софи Лорен, от которой все с ума сходили когда-то. Но ведь и она далеко не красотка. У нее рот от ушей до ушей. А на Руси и в России большие рты были чуть ли не признаком уродства», — заявил телеведущий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вышедшая в свет 88-летняя певица и актриса Софи Лорен удивила всех красотой.

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