Стало известно название прощального фильма Квентина Тарантино

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Иван Обухов
Иван Обухов 52

Последний фильм Квентина Тарантино получил официальное название «Кинокритик»

Стало известно название прощального фильма Квентина Тарантино

Фото: www.globallookpress.com / Marco Provvisionato

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Съемки последнего фильма Квентина Тарантино стартуют этой осенью.

Стало известно название картины, которой предстоит стать последней в фильмографии прославленного режиссера. Об этом написал The Hollywood Reporter.

Финальная точка в карьере Квентина Тарантино получила официальное название «Кинокритик». Сценарий к фильму написал сам Тарантино, к производству картины режиссер планирует приступить осенью 2023 года.

Сообщается, что события картины развернутся в конце 1970-х годов: журналисты полагают, что фильм расскажет о Полин Кейл — известнейшей американской эссеистке и кинокритике, которая внесла весомый вклад в развитие кино.

В конце 1970-х женщина как раз короткое время работала консультантом компании Paramount — возможно, именно про этот период из жизни журналистки и собирается рассказать зрителям Тарантино.

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