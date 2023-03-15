Дело не в макияже: пластический хирург раскрыл секреты молодости Кудрявцевой

Ведущая Лера Кудрявцева уверяет, что обязана красотой фотошопу и гриму. Но эксперт уверен, что она не договаривает.

Лера Кудрявцева, предположительно, скрывает истинные причины своей молодости — дело не только в фотошопе и макияже. Над ее лицом поработали косметологи и другие специалисты, уверен пластический хирург Илья Алмазов. Своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«При пристальном изучении изображений особенно видно, где крупным планом показано лицо Леры, с уверенностью можно сказать, что над ее красотой трудились и косметолог, и пластический хирург», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что кожа на лице знаменитости действительно в очень хорошем состоянии и по плотности, и по текстуре. Такой результат, как правило, дают уходовые процедуры.

«Поэтому однозначно — уходовые, питающие инъекции мезотерапии и аппаратная косметология: SMAS-лифтинг, Sculptra, альтера-терапия либо Morpheus», — считает он.

Что касается более радикальных методов, то здесь, скорее всего, полагает врач, ведущая прибегала к эндоскопическому лифтингу средней и верхней зон лица. Однако вряд ли Лера в этом признается во всеуслышание.

«В моей практике среди пациентов встречаются телеведущие и актеры, однако все они стараются умалчивать, что причиной их хорошего внешнего вида является пластическая операция», — заключил пластический хирург.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лера Кудрявцева никогда не ходит к косметологам.