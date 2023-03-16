Как аллергия матери может испортить здоровье ребенка

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 25

Аллерголог Болибок: мать может передать аллергию ребенку через грудное молоко

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Коктыш; 5-tv.ru

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Женщина может запрограммировать своего малыша на аллергическое воспаление. Каким образом?

Многих из нас с детства преследует аллергия на разные продукты, цветы или запахи. Могут ли родители стать переносчиками данного заболевания? О том, как ребенку может передаваться аллергия на определенные компоненты, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, аллергия — это генетически-детерминированное заболевание, которое дети могут наследовать от своих родителей. Более того, не просто как аллергическую реакцию, а как аллергию на определенные виды аллергенов. Например, у родителей была аллергия на киви — у ребенка аллергия на киви.

«Если один из родителей аллергией болел, то вероятность заболевания у ребенка — 40-45%. Если больны оба родителя, то у ребенка вероятность болезни возрастает до 90-95%», — говорит врач.

Болибок также добавил, что если кормящая мама испытывает какие-то аллергические реакции, то в ее крови и грудном молоке появляется молекулы воспалений.

«Тем самым, страдающая от аллергии мать может запрограммировать аллергическое воспаление в желудочно-кишечном тракте у своего ребенка», — говорит эксперт.

Вообще, если мать — аллергик, то у нее может оказаться сбита иммунная защита организма. По словам Болибока, обычно в такой ситуации против аллергенов вырабатываются иммуноглобулины класса Е, но не вырабатывается иммуноглобулина класса А — те, которые должны защищать слизистую ребенка.

«Ребенок остается беззащитен из-за тех аллергенов, которые у матери, собственно, и вызывают аллергию. Происходит программирование аллергии у ребенка», — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие продукты нельзя есть при сезонной аллергии.

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