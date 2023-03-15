«Чувствительность к еде»: какие продукты нельзя есть при сезонной аллергии

Из-за влияния гормонального фона женщины больше подвержены сезонной аллергии.

С наступлением весны многие люди начинают жаловаться на аллергию. Уже в середине апреля мелкая пыльца деревьев и растений начинает витать в воздухе, вызывая зуд, насморк и чихание. В том числе обостряется чувствительность к некоторым овощам и фруктам. Как помочь организму справиться с сезонной аллергией и почему некоторые продукты лучше на время исключить из рациона, изданию «Страсти» рассказала нутрициолог Наталья Зубарева.

По словам специалиста, употребление алкоголя и пищи с содержанием лактозы повышают риск возникновения аллергии, поэтому вино и копчености лучше исключить заранее, до цветения растительности. Также аллергические реакции могут провоцировать хронические заболевания и различные воспалительные процессы, например дисбактериоз кишечника.

Кроме того, на состояние организма влияют такие факторы как, избыток эстрогена, дефицит витамина B6 и прогестерона, а также прием гормональных противозачаточных средств (они вызывают избыток эстрогена и дефицит прогестерона). Именно поэтому сезонная аллергия сильнее всего отражается на самочувствии женщин.

«Как вы можете заподозрить по "гормональному следу", сезонной аллергии именно по этой причине больше подвержены женщины», — объяснила Зубарева.

Отдельно следует обратить внимание на гистамин. Этот гормон при наличии патологических процессов в организме или употреблении некоторых продуктов начинает активно синтезироваться. Рост гистамина вызывает реакцию, схожую с аллергической. Может появиться головная боль, насморк, зуд, слезотечение, сыпь и другие неприятные симптомы.

В таком случае важно уметь отличить индивидуальную непереносимость к пище и сезонную аллергию.

«Намерено не привожу список анализов, потому что это вопрос серьезный, обследование нужно комплексное и заниматься самодиагностикой и самолечением ни в коем случае нельзя. Но при этом вы совершенно точно можете улучшить ситуацию, скорректировав свой рацион в сторону продуктов с низким содержанием гистамина», — рассказала нутрициолог.

Так, к продуктам с высоким содержанием гистамина относятся ферментированные сыры, вяленая ветчина и говяжьи сосиски, сельдь, хамса, лосось, тунец, сардины, шпинат, свиная печень, вино и пиво. Также гормональный всплеск провоцируют арахис, цитрусовые, большинство специй, яйца, свинина (особенно жареная), морепродукты, манго, красная слива, папайя, авокадо, бананы, виноград, шоколад, квашеные продукты, чайный гриб, соленья, тофу, йогурт, пахта и кефир.

На замену им в рацион лучше включить низкогистаминные продукты: белый рис, просо, орехи кешью, макадамия, семена чиа, свежие или припущенные ростки фасоли, брокколи, огурцы, редис, листья салата, петрушку, тыкву, картофель, лук, морковь, капусту, цукини, каперсы свежие, травы съедобные (кроме шпината).

Ощутимую пользу организму принесут продукты, содержащие правильные жиры: кокос, ГХИ, оливковое, конопляное масло, масло макадамии, авокадо. Свежие белковые продукты: отварное свежее мясо (кроме свинины и любых колбас), птица, отварная свежая рыба и яйца (утиные).

Помимо правильно подобранной диеты, отдельное внимание также следует уделить свежести продуктов.

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