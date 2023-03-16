Бывшая жена Грачевского столкнулась с нечистой силой на площадке «Ералаша»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 2 419

На съемках двери ходили ходуном, а камеры резко выключались.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Съемочная группа «Ералаша» столкнулась с потусторонними силами прямо на площадке. Об этом рассказала бывшая супруга покойного Бориса Грачевского Анна на премьере фильма «Сергий против нечисти: Шабаш».

По признанию ведущей, более 15 лет назад бригада снимала сюжет «Привидение» с мистическим сценарием: директор детского лагеря сочиняет для детей вымышленную историю про призрака, чтобы они не купались ночью. А в итоге выясняется, что это привидение действительно существует.

Как вспоминает Анна Грачевская, во время съемок резко выключались камеры, двери ходили ходуном. Более того, сцены снимали ночью, вследствие чего атмосфера еще больше накалялась.

«Мы чувствовали присутствие потусторонних сил на съемках», — делится ведущая.

Сама Анна Грачевская признается, что верит в нечистую силу, и ее очень интересует эта тематика. По словам бывшей супруги руководителя «Ералаша», девушку мистическим образом преследует цифра 666. Ведущая даже пошла в церковь и обратилась к батюшке.

«Я покупаю номер телефона, окончание — три шестерки, номер машины — три шестерки», — рассказывает артистка.

При этом Анна Грачевская убеждена, что не нужно бояться потусторонних сил, важно относиться к ним с принятием.

«Чем больше ты боишься, тем больше, мне кажется, нечисть будет влиять и тебя пугать. Ведь задача одна — напугать», — считает ведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд отказал первой жене Грачевского в получении доли наследства.

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