Суд отказал первой жене Грачевского в получении доли наследства
Судебные разбирательства вокруг наследства основателя «Ералаша» продолжаются.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Основатель «Ералаша» Борис Грачевский работал над созданием тележурнала вместе с первой женой Галиной. Как стало известно 5-tv.ru, она подала в суд иск с требованием выделить ей долю наследства покойного Грачевского. Однако ей отказали.
Бывшая жена папы «Ералаша» хотела получить 25% в киножурнале и такую же долю в продюсерском центре, который принадлежал Грачевскому на момент смерти.
«Истец посчитала, что доли в „Ералаше“ являются общим имуществом супругов и срок исковой давности, по ее мнению, не был пропущен», — написано в исковом заявлении.
Однако в суд Галина Грачевская и ее представители не ходят.
Параллельно судебные разбирательства продолжаются между вдовой Грачевского Екатериной Белоцерковской и гендиректором «Ералаша» Аркадием Григоряном. Он пытается добиться у семьи покойного Грачевского 18 миллионов рублей, которые якобы коллега задолжал ему при жизни.
Екатерина Белоцерковская не раз подавала судебные иски по делу о наследстве. В первом иске она требовала предоставить документы по оценке долей общества «Ералаш», но ей отказали. Позже вдова подала иск о признании реорганизации «Ералаша» незаконной, но отказалась от него.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова создателя «Ералаша» Грачевского обжаловала решение о взыскании его долгов.
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