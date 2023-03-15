Почему Виктор Сухоруков угодил в психбольницу и как смог оттуда выйти сам?

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 54

Виктор Сухоруков попал в психиатрическую клинику из-за алкогольной зависимости

Почему Виктор Сухоруков угодил в психбольницу и как смог оттуда выйти сам?

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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В какой-то момент карьера артиста находилась под угрозой. Впрочем, как и жизнь.

Российский актер Виктор Сухоруков был вынужден лечь в психиатрическую клинику. Такой неприятный эпизод в его биографии случился из-за алкогольной зависимости, которую звезда фильма «Брат-2» поборол более 20 лет назад.

Сухоруков не скрывает, что столкнулся с проблемой в 90-х. Пил он и дома, и на работе. Сайт dni.ru писал, что из-за злоупотребления спиртным у звезды сцены начались проблемы с начальством. Актер рассказывал, что пил зачастую в компании коллег, однако из Театра имени Моссовета был изгнан в одиночку.

Бутылка довела Сухорукова до психиатрической лечебницы, где ему озвучили страшный диагноз, спровоцированный чрезмерным употреблением. Артист прошел долгий курс лечения, после чего навсегда отказался от алкоголя.

Сам актер называл себя «профессиональным алкоголиком», уточняет KP.RU. По словам Сухорукова, ему нравилось пить, но после пришло время что-то менять. С «волчьим» билетом его долго не хотели трудоустраивать в другие театры.

«У вас репутация пьющего человека», — вспоминал он ответ одного из театральных руководителей.

Сейчас артист понимает, что пьяный он миру не нужен, алкоголь делал его «вонючим» и «отвратительным». Он считает, что трезвый Сухоруков «богаче» и «счастливее» пьяного. Актер подчеркивал, что не жалеет о своей зависимости, а благодарит жизнь за опыт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктор Сухоруков раскрыл секреты молодости и оптимизма.

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