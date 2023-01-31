«Сбывшийся человек»: Виктор Сухоруков раскрыл секреты молодости и оптимизма

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, как 71-летнему актеру удается поддерживать себя в отличной форме.

Виктор Сухоруков раскрыл секреты молодости и оптимизма! Правда, что актер практикует голодание? Какая вредная привычка едва не разрушила его жизнь? С кем и как сейчас живет артист? И почему он никогда не был женат? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Верю в жизнь, что другой жизни не будет. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Что такое оптимизм? Это и есть вера в то, что ты здесь нужен, полезен, интересен. И тебе самому жить интересно», — высказал свое мнение актер.

Виктору Сухорукову недавно исполнился 71 год. Но глядя на этого подтянутого мужчину, с трудом верится в такие цифры. Сам он считает, что дело в его востребованности.

«Я не бегаю по фитнес-залам, не занимаюсь физкультурой. Только работаю над ролями. Может быть, это молодит, не знаю», — предположил Сухоруков.

Он редко появляется на мероприятиях и даже почти не ходит по магазинам. К светской жизни и дизайнерской одежде равнодушен.

«Нет стиля. Надо быть аккуратным и не вонючим. Нарядным и не вонючим», — считает артист.

Сухоруков играет в театре. На счету актера более 140 работ в кино. Но самой известной до сих пор остается роль бандита Вити Татарина в криминальной дилогии Алексея Балабанова «Брат».

Фильм про лихие 90-е стал культовым для целого поколения зрителей. Спустя 25 лет после выхода картины на экраны ее опять показали в кинотеатрах. И снова грандиозный успех!

«Поди скажи, что это не счастье, не чудо. Это чудо, когда 25 лет существует фильм, его реинкарнируют, обновляют, оцифровывают, кидают в народ, в публику, и зал заполняется уже третьим поколением российских зрителей», — восхищается Виктор Сухоруков.

«Потому что он сделан честно и во времени. Фильм всегда будет актуален, это классика», — высказался продюсер Иосиф Пригожин.

Сухоруков признается: единственное, что не позволяет забыть о возрасте — здоровье. Приходится больше времени уделять заботе о себе. Он старается правильно питаться и раз в неделю устраивает разгрузочный день — голодает.

«Чистка, идет чистка. Потому что организм и так трудится 24 часа в сутки, а когда человек голодает, как ни странно, мы даем ему перерыв. Пусть немножко отдохнет вместе с моим желанием», — уточнил Сухоруков.

«На самом деле очень много болезней лечится простым отказом от еды, на воде. Это правда», — добавила актриса Екатерина Волкова.

«Он артист, ему важно быть в одном и том же весе, поэтому он нашел правильный способ. Он выглядит моложе, я думаю, что на 50 максимум», — сказал светский журналист Феликс Грозданов.

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Виктор не всегда вел такой образ жизни. Он много лет страдал от алкогольной зависимости. Из-за пагубной привычки у него не складывалась личная жизнь. Женщины не могли терпеть пристрастия артиста и уходили. В итоге Сухоруков сумел взять себя в руки. И уже давно не пьет.

«Перед вами стоит сбывшийся человек. Великая тайна! Был пьяный, стал трезвый, нагадал», — пошутил знаменитый артист.

Но даму сердца актер так и не встретил. Ни разу не был женат, не стал отцом. При этом Виктор уверяет, что не чувствует себя одиноким. Ведь рядом есть друзья и близкие, с которыми он с удовольствием проводит время.

«Родители у меня давно умерли. А родственники, с которыми я общаюсь, постоянно. С ними дружу, к ним езжу, как одна кровь и плоть», — уверяет актер.

А самое главное, что у него есть любимая работа. Сухоруков надеется, что не только «Брат», но и остальные его роли будут еще много лет радовать зрителей разных поколений.