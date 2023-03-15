С какими проблемами может столкнуться мир и как их решать?

Людям, имеющим доходы и имущество не только в России, придется выбирать, как именно платить налоги из-за приостановки соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами. Об этом рассказал «Известиям» адвокат, управляющий партнер Tax & Legal management Василий Ваюкин.

По его словам, россиянам придется выбрать между тем, чтобы платить налоги в разных юрисдикциях без возможности их зачета, либо сделать выбор в пользу той или иной страны. Он также добавил, что эта вынужденная мера, как ответ на действия других стран.

«Какое влияние это окажет на экономику России, сейчас однозначно сказать не представляется возможным», — заявил эксперт.

Единственные последствия, которые возможны из-за новых правил — при выплатах из одной страны в другую будут использоваться стандартные ставки налогов у источника, которые установлены налоговым законодательством государства — источника выплаты. А это, к сожалению, может привести к увеличению ставок налога.

Также российские контролирующие лица иностранных компаний больше не смогут пользоваться освобождением прибыли контролируемой иностранной компании от налогообложения.

Напомним, до этого Латвия сообщила, что 16 мая 2022 года было приостановлено действие соглашения с РФ об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в России предложили изменить схему расчета цен на нефть при налогообложении.