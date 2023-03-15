ВСУ пошли в разведку боем в Запорожской области

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Игорь Рязов
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Численность группировки украинских боевиков в регионе оценивается в 40 тысяч человек. Они начали переброску туда боевой авиации.

ВСУ пошли в разведку боем в Запорожской области

Фото: REUTERS / FABIAN BIMMER

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Тема:
Спецоперация

Боевики ВСУ пошли в разведку боем в Запорожской области. В ней задействованы несколько десятков боевиков и бронетехника, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В Пологовском районе ВСУ проводят разведку боем с применением бронетехники и нескольких десятков боевиков. Идет бой. Подробности позже», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Эту же информацию подтвердил источник «Известий».

Бои в Запорожской области активизировались несколькими днями ранее. В Минобороны РФ стали все чаще сообщать о ликвидации в регионе диверсионно-разведывательных групп. Минувшим днем стало известно, что ВСУ начали переброску боевой авиации на запорожское направление. Силы в регионе они концентрируют с середины февраля. Численность группировки ВСУ оценивается в 40 тысяч человек.

Ожидается, что наступление ВСУ начнется с появлением листвы на деревьях — ближе к апрелю. В Запорожской области знают о планах Киева и готовы отразить атаку, заверял ранее Владимир Рогов.

Запорожская область вошла в состав РФ по итогам состоявшегося в сентябре референдума. Российские войска сейчас контролируют более 70% территории региона. Украинские боевики удерживают его столицу — город Запорожье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал «жесткие» и «болезненные» бои в Донбассе решающими для Украины.

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