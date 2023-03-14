ВСУ начали переброску боевой авиации на запорожское направление

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 69

Киев получил советские самолеты и вертолеты неофициальным путем от стран бывшего Варшавского договора.

ВСУ начали переброску боевой авиации на запорожское направление

Фото: www.globallookpress.com / Mykola Tys

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Тема:
Спецоперация

ВСУ начали переброску боевой авиации на запорожское направление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

«Режим Зеленского начал переброску авиации на запорожское направление», — цитирует чиновника агентство.

Владимир Рогов уточнил, что ВСУ перебрасывают советские истребители и вертолеты. Их Киеву неофициально передали страны бывшего Варшавского договора. Ряд перебрасываемых советских воздушных машин военнослужащие США в прошлом вывезли из Афганистана.

ВСУ концентрируют силы и возводят укрепрайоны в Запорожской области с середины февраля. Численность боевиков оценивается в 40 тысяч человек. Прежде Владимир Рогов говорил, что с помощью атаки Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Ожидается, что наступление ВСУ начнется с появлением листвы на деревьях — ближе к апрелю. В Запорожской области знают о планах ВСУ и готовы отразить атаку, заверил Владимир Рогов.

Запорожская область вошла в Российскую Федерацию по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Сейчас под контролем ВС РФ находится более 70% региона. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье. В Киеве не признают результаты голосования, считают жителей Запорожской области своими гражданами и обстреливают этот регион.

Ранее 5-tv.ru показывал, как морпехи Черноморского флота теснят ВСУ на запорожском направлении.

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