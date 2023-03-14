ВСУ начали переброску боевой авиации на запорожское направление
Киев получил советские самолеты и вертолеты неофициальным путем от стран бывшего Варшавского договора.
Фото: www.globallookpress.com / Mykola Tys
ВСУ начали переброску боевой авиации на запорожское направление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.
«Режим Зеленского начал переброску авиации на запорожское направление», — цитирует чиновника агентство.
Владимир Рогов уточнил, что ВСУ перебрасывают советские истребители и вертолеты. Их Киеву неофициально передали страны бывшего Варшавского договора. Ряд перебрасываемых советских воздушных машин военнослужащие США в прошлом вывезли из Афганистана.
ВСУ концентрируют силы и возводят укрепрайоны в Запорожской области с середины февраля. Численность боевиков оценивается в 40 тысяч человек. Прежде Владимир Рогов говорил, что с помощью атаки Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.
Ожидается, что наступление ВСУ начнется с появлением листвы на деревьях — ближе к апрелю. В Запорожской области знают о планах ВСУ и готовы отразить атаку, заверил Владимир Рогов.
Запорожская область вошла в Российскую Федерацию по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Сейчас под контролем ВС РФ находится более 70% региона. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье. В Киеве не признают результаты голосования, считают жителей Запорожской области своими гражданами и обстреливают этот регион.
Ранее 5-tv.ru показывал, как морпехи Черноморского флота теснят ВСУ на запорожском направлении.
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