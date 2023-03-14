Зеленский назвал «жесткие» и «болезненные» бои в Донбассе решающими для Украины
Перед обращением президента Киев увеличил военные расходы на полтриллиона гривен — примерно триллион рублей.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию с боями в Донбассе «очень жесткой» и решающей для будущего киевского режима. Об этом он сообщил в обращении к нации.
«Очень жестко на востоке, очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага. И мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут (он же Артемовск — Прим. ред.), Угледар и Каменка — и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее», — цитирует Зеленского «Коммерсантъ».
На этом фоне глава киевского режима сообщил о решении правительства увеличить военные расходы. ВСУ получат еще полтриллиона гривен — чуть более триллиона рублей. Деньги пойдут на закупку военного оборудования, включая беспилотники.
Наиболее сложная ситуация для боевиков ВСУ сложилась в Артемовске. Они несут большие потери и не могут эвакуировать раненых из города из-за наступления российских войск и весенней распутицы. Пути подвоза резервов отрезают ВС РФ. Украинские командиры призывают Киев дать приказ об отступлении, однако Владимир Зеленский бросает на удержание города все новые ресурсы. Это вызывает раздражение в Белом доме.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ начали переброску боевой авиации на запорожское направление.
- 14 мар
- Трамп назвал свои условия предоставления военной помощи Киеву
- 14 мар
- ВСУ начали переброску боевой авиации на запорожское направление
- 14 мар
- Российский военный назвал главное отличие армии России от ВСУ
- 13 мар
- Назад дороги нет: боевики не могут эвакуировать раненых из Артемовска
- 13 мар
- Российские силы отрезают пути подвоза резервов в Артемовск
- 13 мар
- Укротеррористы ударили из HIMARS по Волновахе и убили двух девушек
- 13 мар
- Кто и как обучает новобранцев для работы в зоне СВО — подробный репортаж
- 13 мар
- WSJ: ВСУ несут большие потери под Артемовском из-за проблем с вывозом раненых
- 13 мар
- Только вперед: как морпехи Черноморского флота теснят ВСУ на запорожском направлении
- 13 мар
- Российские военные уничтожили около 190 боевиков ВСУ на донецком направлении
Читайте также
75%
-0.48 80.61
0.21
Нашли ошибку?