Зеленский назвал «жесткие» и «болезненные» бои в Донбассе решающими для Украины

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 177

Перед обращением президента Киев увеличил военные расходы на полтриллиона гривен — примерно триллион рублей.

Зеленский назвал «жесткие» и «болезненные» бои в Донбассе решающими для Украины

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию с боями в Донбассе «очень жесткой» и решающей для будущего киевского режима. Об этом он сообщил в обращении к нации.

«Очень жестко на востоке, очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага. И мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут (он же Артемовск — Прим. ред.), Угледар и Каменка — и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее», — цитирует Зеленского «Коммерсантъ».

На этом фоне глава киевского режима сообщил о решении правительства увеличить военные расходы. ВСУ получат еще полтриллиона гривен — чуть более триллиона рублей. Деньги пойдут на закупку военного оборудования, включая беспилотники.

Наиболее сложная ситуация для боевиков ВСУ сложилась в Артемовске. Они несут большие потери и не могут эвакуировать раненых из города из-за наступления российских войск и весенней распутицы. Пути подвоза резервов отрезают ВС РФ. Украинские командиры призывают Киев дать приказ об отступлении, однако Владимир Зеленский бросает на удержание города все новые ресурсы. Это вызывает раздражение в Белом доме.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ начали переброску боевой авиации на запорожское направление.

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