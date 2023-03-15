В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области
Военное ведомство рассказало об успехах российской армии в зоне проведения СВО.
Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В министерстве обороны РФ сообщили, что российскими военными были ликвидированы украинские диверсанты в Запорожской области. Об этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал во время брифинга.
«В районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ», — прокомментировал он.
Конашенков добавил, что противнику было нанесено поражение на двух направлениях — южно-донецком и запорожском. Украинская сторона потеряла 75 бойцов в данных регионах за минувшие сутки. Также ВС РФ ликвидировали три украинские бронированные машины, четыре пикапа и самоходную артиллерийскую установку советской разработки «Акация», стоящую на вооружении киевского режима.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили до 190 боевиков ВСУ на донецком направлении.
- 15 мар
- Асад выразил поддержку спецоперации по защите Донбасса на встрече с Путиным
- 15 мар
- Как проект Народного фронта помогает ветеранам СВО в лечении и реабилитации
- 15 мар
- Росгвардия предотвратила диверсию на территории ЛНР
- 15 мар
- Российские силы освободили село Зализнянское под Артемовском
- 15 мар
- Новые подробности взрыва в Мелитополе: кто и зачем подложил взрывчатку в авто
- 15 мар
- Антонов назвал конструктивным разговор в Госдепе об инциденте с дроном MQ-9
- 15 мар
- В Госдуме прокомментировали слухи о второй волне мобилизации в РФ в 2023 году
- 15 мар
- ВСУ выпустили около 90 снарядов по населенным пунктам Херсонской области
- 15 мар
- В Британии отметили абсолютную неэффективность санкций против РФ
- 15 мар
- В наручниках и без одежды: мобилизованных украинцев насильно увозят под Купянск
Читайте также
61%
0.56 80.88
0.36
Нашли ошибку?