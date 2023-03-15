В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50

Военное ведомство рассказало об успехах российской армии в зоне проведения СВО.

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В министерстве обороны РФ сообщили, что российскими военными были ликвидированы украинские диверсанты в Запорожской области. Об этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал во время брифинга.

«В районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ», — прокомментировал он.

Конашенков добавил, что противнику было нанесено поражение на двух направлениях — южно-донецком и запорожском. Украинская сторона потеряла 75 бойцов в данных регионах за минувшие сутки. Также ВС РФ ликвидировали три украинские бронированные машины, четыре пикапа и самоходную артиллерийскую установку советской разработки «Акация», стоящую на вооружении киевского режима.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили до 190 боевиков ВСУ на донецком направлении.

Тема:
Спецоперация
15 мар
Асад выразил поддержку спецоперации по защите Донбасса на встрече с Путиным
15 мар
Как проект Народного фронта помогает ветеранам СВО в лечении и реабилитации
15 мар
Росгвардия предотвратила диверсию на территории ЛНР
15 мар
Российские силы освободили село Зализнянское под Артемовском
15 мар
Новые подробности взрыва в Мелитополе: кто и зачем подложил взрывчатку в авто
15 мар
Антонов назвал конструктивным разговор в Госдепе об инциденте с дроном MQ-9
15 мар
В Госдуме прокомментировали слухи о второй волне мобилизации в РФ в 2023 году
15 мар
ВСУ выпустили около 90 снарядов по населенным пунктам Херсонской области
15 мар
В Британии отметили абсолютную неэффективность санкций против РФ
15 мар
В наручниках и без одежды: мобилизованных украинцев насильно увозят под Купянск
+7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
75.75
0.56 80.88
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на 15 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:44
Крепкий чай или препараты: что делать при плохом состоянии в магнитную бурю
18:39
Пенсионерка из Серпухова оторвала трубу и заживо сварилась в собственной квартире
18:26
«Не хотел, чтобы кто-то знал»: умер 22-летний актер Илья Князев
18:15
Почему Виктор Сухоруков угодил в психбольницу и как смог оттуда выйти сам?
18:11
В любой момент: как детские травмы влияют на взрослую жизнь
18:04
«Это была жизнь в любви»: Лиза Арзамасова сообщила о смерти любимого мужчины

Сейчас читают

В Китае умер врач, разоблачивший попытку Пекина скрыть масштабы вспышки SARS
«Это была жизнь в любви»: Лиза Арзамасова сообщила о смерти любимого мужчины
Дело не в макияже: пластический хирург раскрыл секреты молодости Кудрявцевой
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео