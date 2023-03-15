В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области

В министерстве обороны РФ сообщили, что российскими военными были ликвидированы украинские диверсанты в Запорожской области. Об этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал во время брифинга.

«В районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ», — прокомментировал он.

Конашенков добавил, что противнику было нанесено поражение на двух направлениях — южно-донецком и запорожском. Украинская сторона потеряла 75 бойцов в данных регионах за минувшие сутки. Также ВС РФ ликвидировали три украинские бронированные машины, четыре пикапа и самоходную артиллерийскую установку советской разработки «Акация», стоящую на вооружении киевского режима.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили до 190 боевиков ВСУ на донецком направлении.