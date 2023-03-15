Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Бабушке музыканта еще в далеком 1910 году аккомпанировал сам Рахманинов.

Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Профессор РАМ имени Гнесиных, бывший концертмейстер Большого театра и пианист Владимир Пушечников умер в 77 лет. Об этом сообщается в некрологе РАМ имени Гнесиных.

«Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким. Помним, скорбим», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, предварительная причина смерти мужчины — сердечно-сосудистая недостаточность.

Владимир Пушечников являлся заслуженным артистом России и членом династии музыкантов. К слову, его отец по имени Иван — композитор и Заслуженный деятель искусство РСФСР, а бабушке Владимира еще в далеком 1910 году аккомпанировал сам Сергей Рахманинов. Но и это еще не все: прабабушка Пушечникова Пелагея — переписывалась с самим Петром Чайковским.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как умер молодой актер и режиссер из Санкт-Петербурга Николай Русский.

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