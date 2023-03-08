Умер молодой актер и режиссер из Санкт-Петербурга Николай Русский

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Рита Миронова
Рита Миронова 551

В Тамбове умер театральный режиссер, автор текстов и актер Николай Русский

Умер молодой актер и режиссер из Санкт-Петербурга Николай Русский

Фото: northdrama.ru Сайт Норильского Заполярного театра драмы имени В. Маяковского

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Мужчина скончался в Тамбове в возрасте 40 лет.

Театральный режиссер, актер и автор текстов Николай Русский умер в возрасте 40 лет в Тамбове. Печальной новостью в своих соцсетях поделился коллега Николая Борис Алексеев.

«Невероятные потери пополнились еще одной. Невосполнимой. Коля Русский не просто режиссер для нашего театра. Он успел стать нам другом», — написал Алексеев.

По его словам, Николай Русский невероятно любил свою работу и влюблял в себя каждого актера на репетициях своих спектаклей.

Николай Русский переехал из родного Томска в Москву, но работать в театре начал только в Санкт-Петербурге. В 2016 году Николай окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ). А дебют Русского как режиссера получил театральную премию Петербурга «Золотой софит». Среди его многочисленных постановок — спектакли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре. Ко многим своим постановкам Николай писал тексты самостоятельно, а действия на сцене озвучивал своим голосом.

Почему режиссер так рано ушел из жизни — неизвестно. Официальной информации о причине смерти не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский.

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Умер молодой актер и режиссер из Санкт-Петербурга Николай Русский

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