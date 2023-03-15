Молодая жена Петросяна игриво задрала обнаженные ноги для фотосессии в образе куклы

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна предстала в образе куклы в новой фотосессии. На одном из снимков Татьяна Брухунова игриво подняла ноги, оголив бедра. Этот и другие кадры в своем Telegram-канале выложила фотограф Светлана Ковалевская.

Для фотосессии Татьяна Брухунова надела нежно-розовое платье, а на голове повязала зеленый и синий банты. Образ дополнили кудряшки и лакированные бирюзовые туфельки. На всех снимках знаменитость принимала позы, больше характерные для кукол, нежели для людей.

На самом пикантном фото супруга Петросяна лежит на спине с закинутыми на чемодан ногами. Подол платья при этом упал на пол, обнажив ее бедра. Этот снимок принялись обсуждать в сети наиболее активно.

«Что тебе известно обо мне, кроме того, что ты сам придумал?!» — написала сегодня в личном блоге Татьяна, сопроводив текст другим кадром из той же фотосессии.

Поклонники кино узнали в этой фразе цитату из фильма «Венера в мехах», снятого по одноименной эротической пьесе Леопольда фон Захера-Мазоха. Реплику произнесла Ванда Рид, запомнившаяся зрителям вульгарным поведением.

Это не первый откровенный снимок Татьяны Брухуновой. Как сообщал 5-tv.ru, в День всех влюбленных знаменитость предстала на фото полностью обнаженной — интимные места прикрыла лишь мимозой.

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