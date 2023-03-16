Острый нож не только рыбу режет: китайский совет дня на четверг, 16 марта

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 47

Но может отрезать и палец.

Острый нож не только рыбу режет: китайский совет дня на четверг, 16 марта

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 16 марта?

В четверг в мир приходит двойное столкновение и это может принести неудачи и разочарования очень многим. Главная стратегия на такие дни — не отсвечивать и не лезть на рожон.

Совет дня: посвятите четверг рутине. Займитесь нескончаемыми домашними делами или наведением порядка в рабочих документах, файлах, офисе. Чем более тихой и незаметной будет ваша жизнь в четверг, тем более прогнозируемо вы его проведете.

Предостережение дня: всем, кто по долгу службы работает с колюще-режущими предметами (поварам, парикмахерам и т. п.) стоит быть особенно внимательными и беречься от травм. Всем остальных внимательность тоже не повредит.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
75.75
0.56 80.88
0.36
Острый нож не только рыбу режет: китайский совет дня на четверг, 16 марта

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