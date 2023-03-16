Президент Сирии Асад рассказал, чьими руками ведется Третья мировая война

Асад подчеркнул, что Зеленский ведет «войну от лица Запада своей армией, состоящей из нацистов».

Сирия признает новые границы России, с учетом Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом президент Башар Асад заявил завершая свой визит в Москву. По словам политика, никаких сомнений у него не было. Речь идет об исторических российских территориях.

В разговоре с журналистом РИА Новости, состоявшимся позже, сирийский лидер заявил, что коллективный Запад развязал Третью мировую войну, ведущуюся руками нацистов на Украине во главе с Владимиром Зеленским и руками террористов в Сирии.

«Я считаю, что Третья мировая война идет, однако отличается по форме», — заявил Асад.

Это первый визит Асада в Москву с начала специальной операции. Помимо Украины и международной повестки стороны обсуждают борьбу с терроризмом и восстановление Сирии после войны.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем говорили Путин и Асад.