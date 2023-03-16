Президент Сирии Асад рассказал, чьими руками ведется Третья мировая война

|
Иван Обухов
Иван Обухов 30

Президент Сирии Асад заявил о фактически развязанной Западом третьей мировой войне

Президент Сирии Асад рассказал, чьими руками ведется Третья мировая война

Фото: © РИА Новости / Владимир Гердо

Читайте нас в: Дзен Новости

Асад подчеркнул, что Зеленский ведет «войну от лица Запада своей армией, состоящей из нацистов».

Сирия признает новые границы России, с учетом Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом президент Башар Асад заявил завершая свой визит в Москву. По словам политика, никаких сомнений у него не было. Речь идет об исторических российских территориях.

В разговоре с журналистом РИА Новости, состоявшимся позже, сирийский лидер заявил, что коллективный Запад развязал Третью мировую войну, ведущуюся руками нацистов на Украине во главе с Владимиром Зеленским и руками террористов в Сирии.

«Я считаю, что Третья мировая война идет, однако отличается по форме», — заявил Асад.

Это первый визит Асада в Москву с начала специальной операции. Помимо Украины и международной повестки стороны обсуждают борьбу с терроризмом и восстановление Сирии после войны.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем говорили Путин и Асад.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.75
0.56 80.88
0.36
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 март...

Последние новости

6:54
Валентина Матвиенко посетила Алжир
6:39
«Женская энергия»: Наталья Рудова опубликовала горячее фото в купальнике
6:25
Президент Сирии Асад рассказал, чьими руками ведется Третья мировая война
6:13
Наталью Подольскую пристыдили за постоянный отпуск, маленькую грудь и складки
6:00
Порядок в танковых войсках! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:47
Немецкий след: недалеко от взрывов дежурил военный корабль из Германии

Сейчас читают

Острый нож не только рыбу режет: китайский совет дня на четверг, 16 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео