«Женская энергия»: Наталья Рудова опубликовала горячее фото в купальнике

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 102

Наталья Рудова опубликовала фото в бикини и продемонстрировала стройную фигуру

«Женская энергия»: Наталья Рудова опубликовала горячее фото в купальнике

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость тщательно следит за собой и всячески избегает набора веса. Результаты ее стараний поражают пользователей сети.

Российская актриса Наталья Рудова вновь порадовала поклонников пикантным контентом. Звезда опубликовала фото в черном бикини, позируя на пляже. Поклонники увидели подтянутую грудь и плоский живот блондинки, а также ее широкую улыбку. Впечатляющий снимок очень взбудоражил фанатов, они оставили большое количество комплиментов под фото.

«Такая ослепительная улыбка. От этой фотографии очень теплая женская энергия»;

«Натали, ты обворожительно красива!»;

«Какая ослепительная и сексуальная», — написали поклонники.

Наталья Рудова сфотографировалась в купальникеНаталья Рудова сфотографировалась в купальнике. Instagram* / rudovanata

К слову, стройное тело досталось Рудовой не просто так. Конечно, природные данные у блондинки вписываются в стандарты красоты, однако сама актриса прикладывает много усилий, чтобы оставаться такой же подтянутой. Девушка постоянно ухаживает за собой, тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом. 

Кроме того, знаменитость старается придерживаться здорового образа жизни, это помогает не только сохранять фигуру, но и придает эластичности коже. Правда, не всегда хорошие привычки ограждают от трудностей с организмом. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудова пожаловалась на проблемы со здоровьем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.75
0.56 80.88
0.36
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 март...

Последние новости

6:54
Валентина Матвиенко посетила Алжир
6:39
«Женская энергия»: Наталья Рудова опубликовала горячее фото в купальнике
6:25
Президент Сирии Асад рассказал, чьими руками ведется Третья мировая война
6:13
Наталью Подольскую пристыдили за постоянный отпуск, маленькую грудь и складки
6:00
Порядок в танковых войсках! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:47
Немецкий след: недалеко от взрывов дежурил военный корабль из Германии

Сейчас читают

Острый нож не только рыбу режет: китайский совет дня на четверг, 16 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео