Космические впечатления: Анна Кикина рассказала о полете на МКС
Анна Кикина из Новосибирска кормила американцев в космосе салатом Оливье
Фото, видео: roscosmos.ru; 5-tv.ru
Космонавта поразили условия пребывания на орбите.
Россиянку Анну Кикину похвалили за космический оливье. Экипаж Crew Dragon, который вернулся с МКС, поделился деталями последней миссии.
Кикина провела на Орбите пять месяцев, и успевала там заниматься не только научной работой. Устроила кулинарный мастер-класс, научив в невесомости готовить традиционный русский салат. Рецепт особенно порадовал астронавта из Японии.
Впервые побывав в космосе Кикина рассказала, что поразило ее на МКС больше всего.
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