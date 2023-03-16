Космические впечатления: Анна Кикина рассказала о полете на МКС

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Анна Кикина из Новосибирска кормила американцев в космосе салатом Оливье

Фото, видео: roscosmos.ru; 5-tv.ru

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Космонавта поразили условия пребывания на орбите.

Россиянку Анну Кикину похвалили за космический оливье. Экипаж Crew Dragon, который вернулся с МКС, поделился деталями последней миссии.

Кикина провела на Орбите пять месяцев, и успевала там заниматься не только научной работой. Устроила кулинарный мастер-класс, научив в невесомости готовить традиционный русский салат. Рецепт особенно порадовал астронавта из Японии.

Впервые побывав в космосе Кикина рассказала, что поразило ее на МКС больше всего.

 

 

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Космические впечатления: Анна Кикина рассказала о полете на МКС

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