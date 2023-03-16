Похудевшая Семенович похвасталась фигурой в открытом купальнике: уже не в России
Похудевшая Семенович похвасталась фигурой в открытом купальнике
Фото: Instagram* / ann_semenovich
Знаменитость недавно улетела отдыхать на Мальдивы.
Певица и ведущая Анна Семенович порадовала аудиторию горячими публикациями в социальных сетях. На своей странице 43-летняя знаменитость устроила дефиле.
На кадрах Семенович позирует у воды в открытом купальнике. Сейчас она отдыхает на Мальдивах, откуда регулярно делится фотографиями и видео. Отправился ли с ней ее загадочный кавалер — неизвестно. Имя своего возлюбленного Анна скрывает и говорит, что он не из шоу-бизнеса. Возможно, пикантные фото Семенович на Мальдивах делал именно он.
Анна Семенович улетела отдыхать на Мальдивы.
«Купальники — огнище»;
«Где фото в бикини?!»;
«Сногсшибательная Семенович! Как же я ее люблю!»;
«Где вы такой купальник красивый купили? У меня тоже грудь большая», — написали в комментариях интернет-пользователи.
К слову, на отдыхе Анна носит купальники собственного производства. Помимо прочего, многие отметили, что певица заметно похудела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Семенович прокомментировала слухи об оказании интимных услуг во времена «Блестящих».
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