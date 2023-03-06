Вокруг знаменитой красавицы всегда было много поклонников. Как именно им удавалось привлечь ее внимание?

Анна Семенович многим россиянам известна как певица из группы «Блестящие». Сейчас артистка вспоминает об этом времени с улыбкой, тогда у нее только начиналась карьера. Несмотря на множество поклонников, тогда вокруг коллектива все равно ходили разного рода слухи. Например, что солистки группы оказывали услуги интимного характера на корпоративах. Этот домысел Семенович с возмущением опровергла.

«Это такая же сказка, как и то, что все блондинки глупые. Полный бред! Такого никогда не было! Ни одна из солисток группы „Блестящие“ нигде не оставалась на ночь, поэтому не надо мне тут. <…> Может быть, продюсеру предлагали, но лично нам никто. Они же знали нас — девочки были в отношениях, у всех были молодые люди», — заявила исполнительница в шоу «Злые языки» на Rutube-канале.

По словам Анны, в те времена ее сердце было занято. Вокалистка влюбилась в парня, имя которого раскрывать не стала. Единственное, что известно о том мужчине — он был достаточно состоятельным.

Сейчас же о личной жизни исполнительница почти не рассказывает. Недавно звезда призналась, что пересмотрела отношение к мужчинам. По ее мнению, почти каждая женщина может столкнуться с изменой возлюбленного. Сама вокалистка может простить такое предательство, но с учетом всех обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Семенович после трижды перенесенного COVID-19 приковал к постели непонятный недуг.