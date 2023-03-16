Несколько районов Калифорнии ушли под воду из-за стихийного бедствия

Стихийное бедствие в Калифорнии. Из-за ливней обрушилась дамба на реке, под воду ушли несколько районов. Жителям пришлось спешно эвакуироваться: уровень воды вырос на несколько метров. Пострадали десятки домов, уничтожены поля с посевами.

Местного жителя унесло стремительное течение. Чудом удалось уцепиться за трос, спасали мужчину при помощи вертолета. Речные потоки привели к оползню в одном элитном квартале. Несколько особняков оказались на краю обрыва и могут рухнуть в любой момент.