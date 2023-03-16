От Ла-Манша до Роттердама: почему Британия боится российских «Посейдонов»

По оценкам западных специалистов, российская боеголовка в несколько раз мощнее самой большой ядерной бомбы.

Издание Daily Mail накануне, 15 марта, опубликовало материал о призывах генерал-лейтенанта в отставке Евгения Бужинского применить ядерные торпеды «Посейдон». Сайт EADaily пишет, что британские ученые не на шутку испугались и начали оценивать ущерб, который будет нанесен Соединенному королевству в результате их использования.

Британский таблоид ранее заявил, что точный разрушительный эффект ядерной боеголовки подчитать невозможно, однако ее размер предполагает, что она в два раза мощнее чем «Царь-бомба» — самая мощная из когда-либо созданных бомб. Во время испытаний в 1961 году она уничтожила все в радиусе 60 миль, выбив окна в домах на расстоянии до 560 миль.

Британские учены сомневаются, что «Посейдон» может нести заряд, способный вызвать цунами выше Эйфелевой башни, однако разрыв боеголовки в устье Темзы может привести к уничтожению Лондона. Профессор Эндрю Футтер из Лестерского университета предположил, что взрыв подверг бы Темзу облучению, а в центре города живых людей бы почти не осталось.

Эксперт из Королевского колледжа Род Торнтон считает, что подрыв «Посейдона» с подводной лодки в Северном море спровоцирует «небольшое» цунами. Однако и этой волны хватит, чтобы стереть Лондон, отмечает специалист.

«И одна и та же волна может убить всех во всех портах Ла-Манша в Великобритании и Франции — и, возможно, даже до Роттердама», — заключил он.

Помощник директора по безопасности компании RAND Europe Джеймс Блэк поделился мнением, что «Посейдон» способен перемещаться под водой и длительное время оставаться незамеченным. По его словам, НАТО стоит учитывать подобные нюансы для обеспечения безопасности стран Альянса.

Глава РФ Владимир Путин рассказал о проектировании ядерной торпеды «Посейдон» в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году. Оружие будет установлено на многоцелевые атомные субмарины классов «Белгород» и «Харовск». Их характеристики засекречены.

Ранее 5-tv.ru писал, что военный эксперт Коротченко назвал первый боекомплект «Посейдонов» оружием возмездия.