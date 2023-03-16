Любовная встряска: почему поцелуи положительно влияют на сердце и сосуды

Прикосновения могут быть полезны не только в психологическом, но и в физическом плане. Но как это связано со здоровьем?

Поцелуи положительно влияют на сердечно-сосудистую систему человека. Об этом заявила врач-эндокринолог Анастасия Калмурзина. По ее словам, подобные явления изучает специальная наука — филематология.

Так, поцелуи могут быть полезны не только в психологическом, но и в физическом плане. Если точнее, они влияют на выработку гормонов дофамина, эндорфина и окситоцина, так называемых гормонов счастья и удовольствия. Окситоцин понижает в организме уровень стресса, дофамин отвечает за удовольствие, а эндорфин — за счастье.

«В процессе поцелуя дыхание человека ускоряется, а кровеносные сосуды расширяются. Это своего рода „встряска“, которая помогает дополнительно обогатить кровь и органы кислородом», — цитирует врача Газета.ру.

Кроме того, во время поцелуев у человека выделяется слюна и нормализуется кислотно-щелочный баланс полости рта. Слюна также связывает поцелуи с иммунной системой: передающиеся во время поцелуя бактерии полезны для иммунитета. Организм приучается к чужим бактериям и становится прочнее.

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