Человек пострадал при пожаре на территории склада погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 207

Детали случившегося уточняются. На месте работают экстренные службы.

Человек пострадал при пожаре на территории склада погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону

Фото: 5-tv.ru

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Мужчина пострадал при пожаре на складе, принадлежащем погранслужбы ФСБ России в Ростове-на-Дону. Как стало известно 5-tv.ru, несчастный получил ожоги. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии. Кроме того, у него диагностировали перелом.

Детали происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб. Как сообщает ТАСС, площадь пожара к этой минуте составляет 880 квадратных метров.

Причина возгорания пока не установлена. Не исключено, что могли иметь место проблемы с электропроводкой.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места пожара на складе погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону.

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