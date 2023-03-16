Человек пострадал при пожаре на территории склада погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону
Детали случившегося уточняются. На месте работают экстренные службы.
Фото: 5-tv.ru
Мужчина пострадал при пожаре на складе, принадлежащем погранслужбы ФСБ России в Ростове-на-Дону. Как стало известно 5-tv.ru, несчастный получил ожоги. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии. Кроме того, у него диагностировали перелом.
Детали происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб. Как сообщает ТАСС, площадь пожара к этой минуте составляет 880 квадратных метров.
Причина возгорания пока не установлена. Не исключено, что могли иметь место проблемы с электропроводкой.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места пожара на складе погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону.
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