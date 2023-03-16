Суд вынес приговор матери умершего от истощения ребенка в Сочи

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Женщина не зарегистрировала младенца при рождении и не показала врачам. Спасти малыша при ухудшении состояния не смогли.

Фото, видео: globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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В Сочи отправили под домашний арест 33-летнюю мать из-за смерти ее ребенка. Как выяснили следователи, малыша женщина рожала дома без какой-либо квалифицированной помощи. А потом не поставила сына на учет в медучреждении и не предоставила возможности врачам осмотреть мальчика.

В больницу кроху решили отвезти только, когда ребенку стало совсем плохо — он отказывался от еды. Но до врачей младенца так и не довезли, они только зафиксировали смерть. Точные причины его гибели должна установить судебная медэкспертиза.

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