Перемирию — нет! в США настаивают на продолжении кровопролития на Украине

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Иван Обухов
Иван Обухов 20

Белый дом считает, что перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН со стороны России

Перемирию — нет! в США настаивают на продолжении кровопролития на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Shawn Thew - Pool via CNP

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Представители США считают, что перемирие на Украине нарушит Устав ООН.

Возможность перемирия на Украине прямо сейчас будет значить закрепление территориальных приобретений России и станет нарушением Устава ООН: с таким заявлением выступил спикер Белого дома Джон Кирби.

«По нашей оценке, перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией Устава ООН», — сказал Кирби.

Заявление высокопоставленного американского чиновника прозвучало как ответ на план мирного урегулирования конфликта, предложенный Пекином.

В числе главных тезисов китайского документа: уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом и призыв к недопущению дальнейшей эскалации.

Ранее 5-tv.ru писал, что перемирия с Россией не хотят и на самой Украине

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