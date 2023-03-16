Представители США считают, что перемирие на Украине нарушит Устав ООН.

Возможность перемирия на Украине прямо сейчас будет значить закрепление территориальных приобретений России и станет нарушением Устава ООН: с таким заявлением выступил спикер Белого дома Джон Кирби.

«По нашей оценке, перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией Устава ООН», — сказал Кирби.

Заявление высокопоставленного американского чиновника прозвучало как ответ на план мирного урегулирования конфликта, предложенный Пекином.

В числе главных тезисов китайского документа: уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом и призыв к недопущению дальнейшей эскалации.

Ранее 5-tv.ru писал, что перемирия с Россией не хотят и на самой Украине.