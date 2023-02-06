Советник главы офиса Зеленского Подоляк не хочет временного перемирия с Москвой

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Украинская сторона расценивает подобные действия унизительными.

Советник главы офиса Зеленского Подоляк не хочет временного перемирия с Москвой

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк не поддерживает идею о временном перемирии в Незалежной. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, это равносильно поражению и затишье в украинском конфликте только усложнит ситуацию.

«Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах», — написал политик.

К слову, еще в начале прошлого месяца патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения спецоперации России на Украине и в Донбассе.

Тогда первосвященник предложил российской и украинской сторонам «прекратить огонь и установить рождественское перемирие» с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Это было нужно для тех, кто хотел в спокойной обстановке посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. Москва согласилась с патриархом и ввела режим временного прекращения огня в указанный срок. В Киеве к подобному призыву отнеслись иначе и категорически отвергли предложение Москвы и только усилили обстрелы по домам мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин одним указом раскрыл истинное лицо Зеленского.

Тема:
Спецоперация
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