Советник главы офиса Зеленского Подоляк не хочет временного перемирия с Москвой
Украинская сторона расценивает подобные действия унизительными.
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк не поддерживает идею о временном перемирии в Незалежной. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, это равносильно поражению и затишье в украинском конфликте только усложнит ситуацию.
«Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах», — написал политик.
К слову, еще в начале прошлого месяца патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения спецоперации России на Украине и в Донбассе.
Тогда первосвященник предложил российской и украинской сторонам «прекратить огонь и установить рождественское перемирие» с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
Это было нужно для тех, кто хотел в спокойной обстановке посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. Москва согласилась с патриархом и ввела режим временного прекращения огня в указанный срок. В Киеве к подобному призыву отнеслись иначе и категорически отвергли предложение Москвы и только усилили обстрелы по домам мирных жителей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин одним указом раскрыл истинное лицо Зеленского.
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