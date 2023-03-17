Шумовая пытка: как ужесточат наказание за мастерские и хостелы в квартирах

Мера, возможно, облегчит жизнь соседей. Но для некоторых мастерские дома — единственный заработок.

Жители многоквартирных домов, возможно, скоро смогут спать спокойнее. Законодатели предложили увеличить штрафы за использование квартир не по назначению. Речь идет о мини-хостелах и домашних мастерских. Потоки людей с чемоданами и постоянный назойливый шум из-за стен причиняют соседям немало беспокойства. Корреспондент «Известий» Василий Михеев оценил актуальность инициативы.

Шесть лет сапожник Алексей чинит обувь в мастерской на первом этаже типовой хрущевки в Ижевске. Шумит, по возможности не сильно. Вспоминает, когда въезжал — спрашивал мнение жителей дома.

«Я к нему лично подошел и задал вопрос: «Не мешаю ли я?» Для того, чтобы там устранить какой-то шум, может дети, поинтересовался. И получается, он говорит: «Никогда не слышно не было ничего», — рассказал мастер.

Но кроме починки ботинок и сапогов, Алексей еще и ключи мастерит.

«Когда наждак начинает вращаться, когда он точит ключи, конечно, немножко вот звук неприятный, особенно когда внуков привозят. Внучка легла спать днем после обеда, а он: «Ж-ж-ж-ж-ж!» — рассказал сосед Алексея Павел.

Даже матери с колясками знают, где работает самый популярный веломастер в столичном Медведково. Свой балкон на 11-м этаже Константин оборудовал под мастерскую. Оформился самозанятым и вместе с напарником в сезон чинят и обслуживают по нескольку десятков велосипедов за день.

«Хотелось бы, наверное, больше помещения, потому что клиентов становится больше. И хотелось бы открыть свой клуб», –заявил Константин.

Юристы рекомендуют ему поторопиться, потому что, открыв мастерскую не на первом этаже, без отдельного входа, он нарушил действующие порядки. Например, в части использования общедомовых лифтов и лестниц, по которым велосипеды попадают в его квартиру.

«Жилищный кодекс предусматривает — все собственники квартир, они обладают полными правами на те помещения общего назначения. Соответственно, в данном случае, если бизнес нарушает ваши права, то любой из соседей в праве обратиться с жалобой», — прокомментировал юрист Тимур Матвеев.

И точно так же на балконе свой маленький уголок рукоделья организовала Надежда. Вышивает по индивидуальным заказам на худи и футболках. Когда три года назад решила оборудовать это место под рабочее, проштудировала нормативные акты. Решила, что законов не нарушает.

Уровень шума, с которым работает Надежда, не превышает нормативов даже по ночному времени. Тем не менее любая соседка на основании того, что здесь располагается, пусть небольшое, но швейное производство, может, согласно инициативе, потребовать оштрафовать вышивальщицу.

Сама возможность по любой причине — от личной неприязни до зависти — оштрафовать или закрыть небольшой бизнес Надежды, конечно, пугает мастера. Говорит, если закон и будет принят, то он потребует более тонкой настройки.

«Оговорить инструменты, которые человек использует. Потому что есть разные вышивальные машины, есть разные швейные машины, которые могут быть намного громче и которые, возможно, действительно будут надоедать соседям», — предложила решение Надежда.

Тот год — это 2018-й, когда за стенкой у Ирины начался большой ремонт. Сначала думали — новые соседи, оказалось апарт-отель.

«Осень, зима, весна — тихо. Начиная с 9 мая, дальше белые ночи — все лето и весь сентябрь. Люди меняются каждые 2–3 дня, все время ездят с чемоданами», — рассказала жительница Ирина.

Подключили к общим коммуникациям еще шесть санузлов, а так же сделали самовольную перепланировку в историческом, то есть охраняемом доме — так уверены соседи. Владельцы гостиницы с жителями дома не общались ни разу. Ни, когда среди ночи сработала сигнализация, ни в коронавирус, когда, по словам местных жителей, отель продолжал работать. Нам открыли только после того, как мы забронировали номер.

Документы не показывают соседям владельцы отеля уже пятый год. И даже несмотря на то, что действующий жилищный кодекс не допускает организации гостиницы в жилом доме выше первого этажа, гостевая квартира на шесть номеров работает. Возможно, именно для таких случаев и пригодится инициатива штрафовать подобных нарушителей на значительные суммы.