Летели камни и бутылки: французы пришли в ярость из-за утверждения пенсионной реформы

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Макрон утвердил пенсионную реформу во Франции в обход парламента

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Mylene Deroche; 5-tv.ru

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Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил закон об изменении пенсионного возраста в стране в обход парламента. Какую реакцию среди жителей и депутатов он тем самым вызвал?

Больше 200 человек задержали в Париже на акции против пенсионной реформы. В полицейских летели камни и бутылки, в ответ те применили водометы. Причиной резкого обострения ситуации стало решение президента Эммануэля Макрона. Он все-таки «продавил» закон о повышении в стране пенсионного возраста в обход голосования в парламенте. Что ожидаемо привело свободолюбивых французов в ярость. Разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза.

Стихийный митинг у здания национальной Ассамблеи начался сразу после того, как было объявлено, что голосование не состоится. И законодатели, и люди на площади оказались едины в своих чувствах — власти обманули их, чтобы провести закон, который при честном голосовании наверняка был бы отклонен.

Разъяренная толпа собралась на площади Конкорд и первые же попытки силовиков выдавить их с площади вызвали резкий отпор. На полицейских обрушился настоящий каменный дождь.

Практически все входы и выходы с площади перекрыты — там стоят отряды полицейских. Силовики сами решают, кого, куда и когда пропускать — тем самым сохраняют контроль над толпой и быстро переходят к задержаниям наиболее ярких активистов. Каждое задержание превращается в настоящий уличный бой. Манифестанты дают жесткий отпор, закидывают полицейских камнями и петардами.

Не менее жарко до самого вечера было и в национальной Ассамблее. Разъяренные депутаты готовятся вынести на рассмотрение вотум недоверия правительству. Его главе не дали выступить, заглушив речь криками.

Такую реакцию вызвали действия властей. Президент Эммануэль Макрон решил преподать населению урок демократии по-европейски. Зная, что депутаты заблокируют пенсионную реформу правительства, президент собрал министров. И вместе они одобрили реформу, применив норму Конституции, которая позволяет сделать это в обход народных избранников.

Протестующие на улицах требуют немедленно отменить пенсионную реформу. И уверяют, что готовы стоять до конца. Всеобщая забастовка, которая идет в стране уже две недели, объявлена бессрочной.

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