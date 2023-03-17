Опять: в США сразу в трех штатах сошли с рельсов поезда

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В результате аварий произошел разлив топлива.

Фото, видео: TANNEN MAURY / ТАСС; 5-tv.ru

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В США за один день сразу несколько железнодорожных катастроф. В штате Кентукки поезд не смог экстренно остановиться и врезался в прицеп трактора — с рельсов сошли восемь вагонов.

Пострадал машинист и машины, которые перевозил состав. А в штате Вашингтон из-за поломки двигателей перевернулся товарный поезд — в результате тонны дизельного топлива разлились по территории.

Похожая ситуация произошла и в Аризоне — с рельсов сошел состав с кукурузным сиропом. За последние несколько месяцев в США произошло уже более десяти железнодорожных аварий.

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Опять: в США сразу в трех штатах сошли с рельсов поезда

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