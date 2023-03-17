Boeing со 145 пассажирами совершил аварийную посадку в Новосибирске

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 47

По последним данным, в результате ЧП пострадавших нет.

Boeing со 145 пассажирами совершил аварийную посадку в Новосибирске

Фото: www.globallookpress.com / Federico Gambarini

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Пассажирский Boeing совершил аварийную посадку в аэропорту «Томачево» в Новосибирске, на борту судна находились 145 человек.

Как рассказал 5-tv.ru источник, самолет выполнял рейс Якутия –Новосибирск и приземлился в Толмачево после сообщений об аварийном приземлении. Предварительной причиной ЧП называется рассогласование закрылок.

Известно, что инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. Аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне, 16 марта, еще один самолет — Ту-204 — тоже аварийно приземлился в Новосибирске. Это случилась при заходе самолета на взлетную полосу.

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