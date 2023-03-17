Попытка школьного электрика заработать на криптовалюте закончилась полным фиаско

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Электрик и айтишник попытались заработать на криптовалюте в Иркутской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Они установили сервера прямо в образовательном учреждении. Однако их бизнес накрылся, как только пришел счет за электричество.

Полным фиаско закончилась попытка двух друзей заработать легких денег в Иркутской области. В одной из школ региона местный электрик и его знакомый айтишник организовали добычу криптовалюты. Умельцы установили на чердаке сразу 25 мощных серверов и подключились к школьным электросетям. Это их и выдало.

Счет за электричество вырос вдвое. И с проверкой пришли из энергосбытовой компании. Правоохранители готовятся дать оценку подпольному бизнесу, заведено дело о нарушении правил пожарной безопасности.

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Попытка школьного электрика заработать на криптовалюте закончилась полным фиаско

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