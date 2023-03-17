Шойгу представил к наградам летчиков Су-27, предотвративших нарушение границ РФ беспилотником из США

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 25

Вопиющий инцидент произошел 14 марта. Сейчас обломки БПЛА находятся в Черном море.

Шойгу представил к наградам летчиков Су-27, предотвративших нарушение границ РФ беспилотником из США

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Европейского

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава Минобороны Сергей Шойгу представил к государственным наградам летчиков Су-27, которые не допустили пересечения российской границы американским беспилотником MQ-9

Вопиющий инцидент произошел 14 марта. Ранним утром над акваторией Черного моря появился БПЛА. Военные самолеты немедленно поднялись в небо для разрешения ситуации. Как выяснилось, полет беспилотника осуществлялся с транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного с началом СВО.

«С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9:30 (по московскому времени — Прим. ред.) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — подчеркивалось в официальном заявлении Минобороны.

Отмечалось, что российские Су-27 бортовое вооружение не применяли, с БПЛА в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети высмеяли фейковое видео США на тему падения беспилотника в Черном море.

+2° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
76.41
0.66 81.14
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

12:13
Иномарка протаранила здание автосалона в Санкт-Петербурге
11:56
Шойгу представил к наградам летчиков Су-27, предотвративших нарушение границ РФ беспилотником из США
11:52
Шумовая пытка: как ужесточат наказание за мастерские и хостелы в квартирах
11:38
«Пара казалась идеальной»: почему сын Валерии перестал показывать жену
11:17
Жильцов дома в Нефтекамске эвакуировали из-за взрыва бытового газа
11:12
Новосибирские врачи спасли девушку с подобравшимся к аорте металлическим винтом

Сейчас читают

«Урок должны усвоить все»: Началов назвал главную ошибку в лечении Костомарова
Непроходимая ситуация. Когда образуется заворот кишок и чем опасен?
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео