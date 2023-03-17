Недавно Татьяна Брухунова заявила, что убрала некоторые детали зимнего гардероба подальше.

Молодая жена 77-летнего Петросяна 34-летняя Татьяна Брухунова активно ведет социальные сети. Она часто ездит за границу, покупает дорогие вещи и может себе позволить заниматься всем, чем только хочет. Ее хобби стала — фэшн-индустрия. Она просвещает подписчиков, как, по ее мнению, модно одеваться. Так что, половина того, о чем она вещает в своем микроблоге, посвящено ее образам.

Недавно супруга Евгения Петросяна не смогла не сообщить поклонникам радостную новость: она наконец-то спрятала зимнюю обувь и оставила лишь ботинки. Об это сообщает издание dni.ru.

«Все! Больше, решила, не могу! И не хочу! Вот пусть у меня ноги отмерзнут, но теплую обувь не достану», — написала Брухунова.

Когда пара заключила брак, он наделал много шума. А еще большей неожиданностью стало то, что у престарелого артиста родился наследник Ваган.

Порой возлюбленная юмориста выкладывает контент своей личной жизни. Из новой публикации стало понятно, что ребенка Брухунова сдала в секцию по хоккею. Судя по кадрам с тренировки, женщина сама водит его без помощи нянь.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая жена Петросяна игриво задрала обнаженные ноги для фотосессии в образе куклы.

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