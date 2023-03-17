Путин провел переговоры с президентом Боливии: главное

Какие темы были на повестке и к каким решениям стороны пришли?

Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Боливии Луисом Арсе развитие двусторонних отношений. Как сообщает Кремль, речь шла, в том числе о торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах, а также области высоких технологий. Лидеры договорились активизировать контакты на различных уровнях.