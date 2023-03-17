Самая полная женщина РФ в предсмертном интервью рассказала о своих страхах: «Вижу себя балериной»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 255

Самая толстая женщина России перед смертью составила завещание

Самая полная женщина РФ в предсмертном интервью рассказала о своих страхах: «Вижу себя балериной»

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Покойная даже не пыталась бороться со своими вредными привычками.

Самая толстая женщина России Ксения Мохова скончалась еще в прошлом году, однако после нее осталось предсмертное интервью, в котором она рассказала о своей жизни и том, кем хотела бы стать после смерти. Кадры ее последних дней жизни показали на одном из федеральных телеканалов.

Ксения действительно являлась самой толстой женщиной в нашей стране — она весила 300 килограмм. Более того, она практически не двигалась и ела по десять раз в день. По ее рассказам, она очень любила фастфуд и творог.

«Трудно принять себя такой, в зеркало стараюсь не смотреть. Я вижу себя балериной», — заявила тогда в интервью Мохова.

Более того, она добавила, что уже смирилась со своей смертью и даже хотела написать завещание, а потом стать привидением, чтобы охранять от злых духов.

У женщины осталась дочь, которая до последних дней была рядом с мамой и ухаживала за ней.

До этого российская актриса Мария Голубкина призналась, что считает свою полную фигуру абсолютно нормальной для своих 50-ти лет и в этом возрасте вполне естественно — быть толстой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какой орган откажет, если быстро похудеть.

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