Вредит здоровью и кошельку: сколько можно стрясти с курящего соседа

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Сумма может вырасти, если потерпевший подтвердит расходы на лечение.

Юрист: компенсация за сигаретный дым от соседа — сколько

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Кряжев

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Юрист Хаминский: курящего соседа можно оштрафовать на 15 тысяч рублей

Взыскание морального вреда с соседей за табачный дым становится у россиян все более востребованной мерой. Об этом aif.ru рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он подчеркнул, что административный штраф и гражданско-правовую компенсацию морального вреда нужно различать. Если речь идет о возмещении морального ущерба в судебном порядке, суммы обычно оказываются небольшими.

«Раньше суммы ограничивались в среднем пятью тысячами рублей. Сейчас это может быть десять, 15 тысяч рублей», — приводит его слова издание.

Размер выплаты может вырасти, если потерпевшая сторона документально подтвердит траты на лечение. Когда у кого-то из жильцов имеется аллергия или астма и он обращался в платные медицинские организации с жалобами, связанными с табачным дымом в квартире, эти расходы учтут при определении общей суммы.

Юрист также предупредил, что при сборе доказательств не следует опираться исключительно на лабораторные замеры Роспотребнадзора. Концентрация вредных веществ от сигареты, попавшей в форточку, может оказаться ниже пороговых значений, но дискомфорт и неприятные ощущения для некурящего человека все равно остаются очевидными.

«Органолептика, то есть ощущения самого человека, еще никем не отменена. Неприятные ощущения, которые возникают у некурящего человека, трудно измерить приборами, но они доставляют крайние неудобства», — резюмировал Хаминский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что передать в дар квартиру, приобретенную с привлечением ипотеки, в принципе возможно.

Однако до полного погашения кредита собственник не вправе свободно распоряжаться таким жильем. Юридически квартира числится за заемщиком, но при этом находится в залоге у банка. Соответственно, при дарении необходимо учитывать интересы кредитной организации как залогодержателя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Вредит здоровью и кошельку: сколько можно стрясти с курящего соседа

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